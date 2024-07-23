Журналиста-иноагента Зыгаря заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках

Журналиста Зыгаря заочно осудили на 8,5 года за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года лишения свободы журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Зыгарь признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Журналист-иноагент заочно арестован и объявлен в розыск. Сейчас он проживает в Берлине.

Михаил Зыгарь занимал должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с 2010 по 2015 год. В октябре 2022-го его имя появилось в списке Минюста.

