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23:58, 24 июля 2024Силовые структуры

Озвучена сумма гонорара обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево

Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тыс. долларов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Обвиняемым в подготовке теракта в столичном аэропорту «Шереметьево» обещали заплатить три тысячи долларов за преступление. Такую сумму озвучили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, денежные средства должны были поступить с Украины, однако гонорар не дошел до получателей.

Ранее гособвинение запросило сроки двум мужчинам, планировавшим теракт в московском аэропорту Шереметьево. По версии следствия, мужчины хотели подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту. Это должно было дестабилизировать обстановку в стране.

Михаила Дария хотят лишить свободы на 28 лет. При этом первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Для Ильи Ковылкова запросили 21 год лишения свободы. С тремя первыми годами тюрьмы, а потом — колонии строгого режима.

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      Марина Совина
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