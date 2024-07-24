Озвучена сумма гонорара обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево

Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тыс. долларов

Обвиняемым в подготовке теракта в столичном аэропорту «Шереметьево» обещали заплатить три тысячи долларов за преступление. Такую сумму озвучили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, денежные средства должны были поступить с Украины, однако гонорар не дошел до получателей.

Ранее гособвинение запросило сроки двум мужчинам, планировавшим теракт в московском аэропорту Шереметьево. По версии следствия, мужчины хотели подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту. Это должно было дестабилизировать обстановку в стране.

Михаила Дария хотят лишить свободы на 28 лет. При этом первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Для Ильи Ковылкова запросили 21 год лишения свободы. С тремя первыми годами тюрьмы, а потом — колонии строгого режима.