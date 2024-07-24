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15:24, 24 июля 2024Экономика

Российский электромобиль «Атом» собрались частично собирать в Китае

РФПИ сообщил о поиске площадок для производства электромобиля «Атом» в Китае

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО «Кама», которое занимается разработкой и выпуском российского автомобиля «Атом», договорились о привлечении китайских инвесторов и поиске площадок в Китае, где можно будет организовать производство новой машины. Об этом со ссылкой на сообщение фонда пишет РИА Новости.

Партнерство подразумевает продвижение разработки на рынке КНР, а также создание совместного центра исследований разработок в Китае.

В мае глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже говорил о планах по привлечению в проект «Атом» партнеров из Китая. В июне фонд объявил об инвестициях в размере 2 миллиардов рублей, а до того в Харбине было открыто представительство организации.

По словам Дмитриева, договор с китайскими предприятиями откроет для электрокара выход на крупнейший в мире автомобильный рынок за счет предоставления дополнительных технологических возможностей.

Как говорится в доступных материалах АО «Кама», полностью российскими из наиболее затратных узлов электрокара должны стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и платформа. Выпускать все остальные технологически сложные в производстве компоненты хотят в Китае.

Как отмечают эксперты, организовать их производство на отечественных мощностях либо невозможно, либо значительно дороже, чем в КНР, что снизило бы конкурентоспособность проекта.

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      Платон Щукин
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