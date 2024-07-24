Китай пообещал продолжать гуманитарную помощь Украине

Глава МИД Ван И: Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине

Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине. Об этом пообещал глава МИД КНР Ван И на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу, сообщает ТАСС.

«Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией на Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь», — привела слова дипломата официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Ранее министры иностранных дел Китая и Украины встретились в Гуанчжоу и обсудили достижение мира на Украине. По словам Ван И, боевые действия на Украине длятся уже более двух лет, из-за чего растет риск распространения конфликта.