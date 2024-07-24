Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 24 июля 2024Мир

Китай пообещал продолжать гуманитарную помощь Украине

Глава МИД Ван И: Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине. Об этом пообещал глава МИД КНР Ван И на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу, сообщает ТАСС.

«Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией на Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь», — привела слова дипломата официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Ранее министры иностранных дел Китая и Украины встретились в Гуанчжоу и обсудили достижение мира на Украине. По словам Ван И, боевые действия на Украине длятся уже более двух лет, из-за чего растет риск распространения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Джокович отказался жить в Олимпийской деревне

      Сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

      Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату

      Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

      Россиян предупредили о слежке со стороны работодателей

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан

      Врачи приняли рак у 44-летнего мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками

      Объявлено место проведения Олимпийских игр-2030

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше