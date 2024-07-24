«18-колесные камеры пыток». Бывший агент ФБР рассказал о сотнях дальнобойщиков-маньяков в США

Бывший агент ФБР Фрэнк Фиглюцци рассказал о сотнях дальнобойщиков-убийц в США

Сотни американских дальнобойщиков расправляются с попутчицами и проститутками. С 1980 годов они лишили жизни 850 женщин на дорогах США, и 200 таких дел до сих пор не раскрыты. «Лента.ру» рассказывает о бывшем высокопоставленном агенте ФБР Фрэнке Фиглюцци, который решил пролить свет на эту странную группу маньяков.

Дальнобойщик подвесил в грузовике на рыболовных крючках 14-летнюю девочку

Одним из самых известных маньяков-дальнобойщиков считается Роберт Бен Роудс, которого прозвали «душегуб со стоянки грузовиков». Его задержали 1 апреля 1990 года. Он признался, что к тому времени уже 15 лет охотился на женщин. Было доказано, что он совершил только четыре преступления, однако считается, что Роудс мог расправиться примерно с 50 женщинами.

Он оборудовал в своем грузовике пыточную камеру, где измывался над случайными попутчицами. 14-летнюю Регину Уолтерс он похитил, когда она сбежала из дома, чтобы быть вместе с 18-летним возлюбленным. Дальнобойщик мучил девочку несколько недель.

Фиглюцци признался, что за годы своей карьеры видел много жестокости, но с таким не сталкивался никогда.

Он подвешивал ее на рыболовных крючках в своей фуре.

И даже позвонил ее отцу и сказал: «Я внес некоторые изменения. Я подстриг ее» Фрэнк Фиглюцци бывший агент ФБР, автор книги Long Haul: Hunting the Highway Serial Killers

Бывший агент считает Роудса одним из самых примечательных по кровожадности и изощренности водителей-садистов. Однако он не единственный в своем роде. В данный момент в США отбывают наказание 25 маньяков, которые совершали преступления, работая дальнобойщиками. Сколько их находится на свободе — неизвестно. На 200 нераскрытых преступлений имеется 450 подозреваемых.

Роберт Бен Роудс в тюрьме Роберт Бен Роудс. Фото: Illinois Department of Corrections official web site

Вышедшая в июле книга Фиглюцци Long Haul: Hunting the Highway Serial Killers («Длинный маршрут: охота на маньяков с шоссе») в очередной раз обратила внимание американского общества на проблему, которая, как считается, в наше время стала менее острой, но до конца не решена.

Преступникам-дальнобойщикам легко избежать разоблачения благодаря профессии

В 2022 году в области грузоперевозок в США были заняты 8,4 миллиона человек. Из них дальнобойщиков — 3,54 миллиона человек. Оборот этого сектора экономики исчисляется сотнями миллиардов долларов, а в последние годы вплотную подобрался к триллиону.

Грузовые автомобильные перевозки — настоящая кровь Америки. Если они остановятся, то запасы продуктов в городах начнут иссякать примерно через три дня. Но в этой крови завелись десятки или даже сотни раковых клеток. Около десяти процентов водителей грузовиков работают сами на себя. По словам Фиглюцци, именно среди них преступники встречаются чаще всего.

В корпорациях за водителями следят круглосуточно. Камеры, в частности, устанавливают в кабинах грузовиков, так что совершить преступление и остаться незамеченным таким дальнобойщикам очень сложно. Небольшие же компании относятся к контролю за водителями куда менее ответственно. Работающие сами на себя дальнобойщики и вовсе не должны ни перед кем отчитываться.

Фиглюцци утверждает, что дальнобойщики-маньяки легко избегают правосудия. Их жертвами очень часто становятся проститутки без документов. Кроме того, садистам помогает постоянное движение по стране и плохо налаженное сотрудничество между силовиками разных штатов. Водитель подбирает жертву на территории одного штата, убивает в другом, а тело может выбросить в третьем. У полицейских порой уходят десятилетия, чтобы установить личности жертв

То, что маньяки-дальнобойщики — отдельный подвид преступников, следователи поняли около 20 лет назад. В 2004-м было создано специальное подразделение ФБР, которое занимается именно такими людьми.

В первую очередь агенты ввели систему идентификации жертв «убийц с большой дороги». Согласно этой системе, если жертва найдена у шоссе, проходящего через несколько штатов, если в последний раз ее видели на стоянке грузовиков или выясняется, что она жила не в том штате, где ее нашли, — скорее всего, преступление совершил именно водитель грузовика.

Фотография 14-летней Регины Кей Уолтерс перед смертью, сделанная серийным убийцей Робертом Беном Роудсом Фото: ФБР

За 20 лет было осуждено 25 человек, однако какое количество садистов все еще колесит по США — не возьмется сказать никто. ФБР в данный момент рассматривает личности 450 водителей, которые могут быть преступниками.

Фиглюцци убежден, что у дальнобойщиков-маньяков особый склад мышления

В сентябре 2022 года был арестован 64-летний Гарри Артман из Флориды. Его обвинили в расправе над 24-летней Дейзи Шак, которая пропала в 2006 году. В январе 2024-го неизлечимо больной Артман, уже приговоренный к пожизненному сроку, признался в 11 подобных преступлениях, совершенных в 1990-х — начале 2000-х.

Вычислить Артмана удалось благодаря современным методам ДНК-исследования. Фиглюцци называет его арест последним на данный момент крупным успехом отдела ФБР по борьбе с дальнобойщиками-маньяками.

Бывший агент задался вопросом, почему профессия дальнобойщика стала работой номер один для садистов. Во время подготовки книги Фиглюцци проехал вместе со знакомым водителем грузовика больше трех тысяч километров по дорогам Америки

Он признал, что переносить такую жизнь крайне тяжело психологически. Дальнобойщики находятся в постоянной изоляции, если не считать переговоров с коллегами по рации, и практически не двигаются, находясь целый день за рулем. По правилам многих компаний, останавливаться во время рейсов можно только на время сна.

При этом Фиглюцци отмечает, что многие дальнобойщики-садисты в детстве подвергались насилию в семье и выбрали именно такую профессию, чтобы быть подальше от общества.

Некоторые серийные убийцы обладают антисоциальным характером или даже человеконенавистническим мировоззрением. Поэтому они ищут работу, которая обеспечит им изоляцию от общества и минимум общения. Затем, приступив к работе, они понимают, что им может сойти с рук практически все. Именно тогда их глубинные проблемы, особенно склонность к насилию, выплывают на поверхность Фрэнк Фиглюцци бывший агент ФБР, автор книги Long Haul: Hunting the Highway Serial Killers

Одним из примеров подобного склада характера может служить история того же Роудса. Он родился в нормальной семье, неплохо учился в школе, однако подростком несколько раз попадал в полицию из-за драк. Служил в морской пехоте, однако был с позором изгнан за ограбление. Потом пытался устроиться в полицию, но его не взяли из-за истории с грабежом. Роудс поступил в колледж, но долго учиться не смог. В итоге он стал дальнобойщиком, и именно тогда его страсть к насилию, вероятно, подстегиваемая жизненными неудачами, вырвалась на свободу.

Карта ФБР, на которой отмечены нераскрытые убийства, предположительно совершенные дальнобойщиками-маньяками Изображение: ФБР

Несмотря на усилия следователей, преступления на дорогах продолжаются

Фиглюцци пишет, что дальнобойщики-маньяки продолжают совершать преступления, несмотря на усилия властей, хотя уже не так часто, как в 1980-1990 и начале 2000-х годов. В марте 2023 года 38-летний водитель из Техаса Рамин Ходакарамрезаи расправился с ведущей подкаста, которой долгое время был одержим.

Дальнобойщик начал преследовать 30-летнюю Зоре Садеги. Суд запретил ему приближаться к ней. Однако до того, как полиция нашла Ходакарамрезаи, чтобы исполнить решение суда, он настиг свою цель. Он ворвался в пригородный дом Садеги в Сиэтле и застрелил ее и ее мужа, а потом покончил с собой Фрэнк Фиглюцци из книги Long Haul: Hunting the Highway Serial Killers

В январе того же 2023-го арестовали 55-летнего дальнобойщика Джеймса Уильяма Гримсли, который расправился с женщиной еще в 1994-м. Фиглюцци признает, что борьба с преступлениями водителей-садистов ведется успешно, но главные причины появления этой отдельной касты маньяков никуда не делась.

В своей книге бывший агент ФБР ссылается на исследование Дженнифер Джонсон из Университета Западного Онтарио. Психолог констатирует, что при общении с дальнобойщиками выделяются «навязчивые темы»: изоляция, дегуманизация и невозможность удовлетворить основные потребности. Кроме того, на водителей действует постоянный стресс, связанный с необходимостью доставить груз вовремя. По мнению Джонсон, дальнобойщики живут в «отдельном скрытом мире». Если в него попадает человек с нестабильной психикой, он вполне может превратиться в маньяка.

Фото: Flystock / Shutterstock / Fotodom

Фиглюцци считает, что решить проблему водителей-садистов можно с помощью специальных образовательных программ, улучшения качества здравоохранения, повышения оплаты труда и так далее. Готовы ли владельцы транспортных компаний идти на дополнительные траты — вопрос открытый.