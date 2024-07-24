МИД КНР предупредил Украину об угрозе эскалации конфликта

Глава МИД КНР Ван И предупредил Кулебу об угрозе эскалации конфликта на Украине

На Украине сохраняется угроза эскалации конфликта, и Китай выступает за урегулирование исключительно политическим путем. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Содержание переговоров раскрыла официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает агентство Синьхуа.

По словам Мао Нин, Ван И также подчеркнул, что КНР будет играть исключительно конструктивную роль для содействия миру.

Ранее стало известно, что Ван И встретился с Кулебой в Гуанчжоу, где обсудил достижение мира на Украине. Дипломат подчеркнул, что «урегулирование всех споров всегда должно достигаться по политическим каналам».