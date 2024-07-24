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09:37, 24 июля 2024Бывший СССР

Министр иностранных дел Белоруссии прибыл с визитом в Северную Корею

ЦТАК: глава МИД Белоруссии Рыженков прибыл с визитом в Пхеньян

Фото: KCNA / Reuters

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу МИД Белоруссии в аэропорту Пхеньяна встретил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю. 23 июля представители Минска были приглашены на прием главы внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи. В ходе встречи министр выразила готовность к «новой главе» развития двусторонних отношений с Белоруссией.

Рыженков подтвердил, что отношения между государствами будут углубляться на основе взаимного доверия, уважения и понимания. Уточняется, что представитель Минска будет находиться в КНДР до 26 июля.

22 июля стало известно, что в Северную Корею прибыл генпрокурор России Игорь Краснов. Визит главы надзорного ведомства в КНДР стал первым в истории сотрудничества стран.

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      Екатерина Грищенко
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