Министр иностранных дел Белоруссии прибыл с визитом в Северную Корею

ЦТАК: глава МИД Белоруссии Рыженков прибыл с визитом в Пхеньян

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу МИД Белоруссии в аэропорту Пхеньяна встретил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю. 23 июля представители Минска были приглашены на прием главы внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи. В ходе встречи министр выразила готовность к «новой главе» развития двусторонних отношений с Белоруссией.

Рыженков подтвердил, что отношения между государствами будут углубляться на основе взаимного доверия, уважения и понимания. Уточняется, что представитель Минска будет находиться в КНДР до 26 июля.

22 июля стало известно, что в Северную Корею прибыл генпрокурор России Игорь Краснов. Визит главы надзорного ведомства в КНДР стал первым в истории сотрудничества стран.