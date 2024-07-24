Научно-исследовательское судно загорелось у причала в российском городе

РЕН ТВ: в Архангельске загорелось научно-исследовательское судно

Научно-исследовательское судно «Григорий Михеев» загорелось у причала в Архангельске. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, оно было пришвартовано в районе улицы Красных партизан в российском городе. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Все оперативные и экстренные службы уже выехали на место. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются.

До этого сообщалось, что более 440 человек эвакуировали при пожаре в доме-интернате для престарелых в Вышнем Волочке в Тверской области. Тогда возгорание возникло в одной из комнат.

Специалисты начали проводить доследственную проверку по факту пожара, произошедшего в доме-интернате.