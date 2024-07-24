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06:03, 24 июля 2024Мир

Победивший на выборах во Франции блок левых предложил кандидата в премьер-министры

Левые во Франции предложили Люси Касте на пост премьера-министра Франции

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Левый «Новый народный фронт», который занял первое место на парламентских выборах во Франции, предложил кандидатуру руководителя управления финансов Парижа Люси Касте на пост премьер-министра страны. Об этом на своей странице в соцсети X заявила лидер партии «Европа-Экология-"Зеленые» Марин Тонделье.

По ее словам, все четыре политические силы, которые входят в блок, включая ее партии, пришли к консенсусу. Политик подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать результаты выборов и назначить Касте главой правительства.

Ранее Макрон отказался принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца Олимпиады, то есть до 11 августа. «После этого, по мере продвижения партийных переговоров, я должен буду назначить премьер-министра, поручив ему формирование правительства на как можно более широкой основе», — отметил глава государства.

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      Сергей Грехов
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