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21:01, 24 июля 2024Экономика

Россия запретила импорт и транзит продукции птицеводства из США

РФ запретила импорт и транзит продукции птицеводства США из-за птичьего гриппа

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Россельхознадзор с 24 июля вводит ограничения на импорт в Россию всей птицеводческой продукции из США из-за распространения там гриппа птиц. Об этом сообщает ТАСС.

Агентству подтвердили информацию, которую разместило издание «Агроэксперт» со ссылкой на официальное письмо замруководителя ведомства Константина Савенкова. СМИ отмечает, что запрет коснется также транзита через РФ поставляемой в Казахстан продукции и распространится в том числе на инкубационное яйцо, мясо птиц, готовую продукцию из него и корма для птиц.

Указывается, что вводимые меры на российском рынке не отразятся. При этом возможное снятие ограничений в Россельхознадзоре допускают после предоставления исчерпывающей информации по ликвидации вспышек ВГП (высокопатогенного гриппа птиц) на территории США и проведения переговоров между ведомствами стран.

В 2024 году правительство РФ в целях снижения цен на внутреннем рынке сохранило квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной. Для мяса птицы объем составлял 364 тысячи тонн, а значительная часть квоты — в частности, 80 из 100 тысяч тонн охлажденного фарша — приходилась на страны Евросоюза и США. При этом внутри квоты ставка на импорт составляет 15 процентов, а вне ее носит заградительный характер — 50 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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