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16:45, 24 июля 2024Россия

Россиянам назвали исключение для использования гаджетов в зоне СВО

В ГД объяснили поправки об ответственности за использование гаджетов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил россиянам поправки об ответственности за использование гаджетов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пояснения парламентарий дал в своем Telegram-канале.

В частности, Картаполов назвал исключение для использования гаджетов на передовой — в одобренном законопроекте не идет речь о технике, используемой для боевой работы.

Кроме того, политик объяснил для чего принимается такое решение. «Законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И [это] урегулирование ранее принятых решений», — пояснил Картаполов.

Ранее в Госдуме одобрили возможность отправлять бойцов СВО на 10 суток на гауптвахту за пользование гаджетами на службе. Речь, в частности, шла о передаче данных о своем местоположении. Принять решение об аресте совершивших дисциплинарный поступок военных смогут командиры воинских частей.

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      Елена Торубарова
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