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08:16, 24 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать умную технику для дома

Россияне начали скупать датчики протечки воды и умные освещения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В начале лета 2024 года в России вырос спрос на умные гаджеты для дома. Самой популярной категорией товаров стали датчики протечки воды, а городами с самыми «умными» квартирами — Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ВсеИнструменты.ру».

Спрос на товары категории «Датчики протечки воды» вырос в июне по сравнению с июлем прошлого года на 161 процент. Сильнее всего товар интересовал жителей Воронежа процентов (плюс 250 процентов), Краснодара (плюс 250 процентов), Екатеринбурга (плюс 188 процентов), Санкт-Петербурга (плюс 145 процентов) и Москвы (плюс 108 процентов).

На втором месте оказались «умные» приборы для освещения (рост на 54 процента). Третье место в начале лета 2024 года заняла «умная» электрика. Спрос на товары этой категории вырос на 34 процента. Вырос спрос и на «умные» выключатели (девять процентов). Сильнее всего ими интересовались жители Санкт-Петербурга (плюс 139 процентов) и Воронежа (плюс 100 процентов).

Ранее стало известно о росте спроса на технику для ухода за садом, растениями и землей. Россияне начали активнее всего интересоваться культиваторами, электропилами и газонокосилками.

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      Мария Черкасова
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