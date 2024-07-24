Шестилетний мальчик поймал полуметрового малоротого окуня и побил рекорд отца

В Канаде шестилетний мальчик поймал рекордного полуметрового малоротого окуня

В Онтарио, Канада, шестилетний мальчик поймал рекордную полуметровую рыбу. Об этом пишет CBC.

Айзек рыбачил с отцом Чаком Амиотом, когда выловил трехкилограммового малоротого окуня. Ему пришлось около 20 минут наматывать леску, чтобы вытащить улов из воды. Пойманная рыба достигала в длину 56 сантиметров, что составляет почти половину роста юного рыбака.

Амиот отметил, что рыбалка на окуня — их важная семейная традиция. Он подчеркнул, что Айзеку удалось побить его рекорд. Они сделали несколько фотографий рыбы и отпустили ее.

Только через какое-то время отец и сын поняли, что их окунь мог быть рекордным. Сейчас Амиот не уверен, что его доказательств хватит для того, чтобы улов Айзека официально признала Международная ассоциация промысловой рыбы. Тем не менее мужчина отметил, что они с сыном и так осознают свое достижение. «Нам этого достаточно», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что житель США поймал длиннорылого панцирника и установил новый рекорд штата Нью-Йорк. Ему удалось выловить рыбу весом 7,2 килограмма.

