Сообщения о насильной отправке школьников в детский лагерь в КНДР не подтвердились

Данные о насильной отправке российских детей в лагерь в КНДР не подтвердились

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что школьников из разных регионов России силой отправляют в детский лагерь «Сондовон» в КНДР, оказались недостоверными.

По словам вернувшихся оттуда подростков, в лагере якобы царит жесткая ограничительная атмосфера. Кроме того, утверждалось, что с детьми ежедневно проводили беседы на политические темы.

На самом деле группа из около 250 российских школьников добровольно отправилась в детский лагерь «Сондовон». По данным правительства Приморья, кроме местных школьников в состав группы вошли ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Оренбургской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Сахалина, а также из других регионов России. Для них подготовлены мероприятия, укрепляющие дружбу двух стран, в программу включены занятия по корейскому языку, тхэквондо и рисованию, парусные прогулки, спортивные игры и прочие активности. Кроме того, в программу культурных мероприятий входят «День Кореи», «День России», «Сцена талантливых детей в Сондовоне», «Вечер дружбы» и другие мероприятия, посвященные истории, культуре, традициям и обычаям двух государств.

Международный лагерь «Сондовон» расположен на побережье Японского моря, недалеко от города Вонсан. В 2014 году лагерь реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира. Комплекс площадью более 10 гектаров располагается рядом с пляжем, где есть аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Для посетителей лагеря регулярно проводятся экскурсии в Пхеньян.

Было множество желающих посетить детский лагерь. Перед поездкой общественная детская организация «Движение Первых» провела конкурсный отбор. Заявки подали более 3,5 тысячи российских школьников от 14 до 17 лет.

Приморье, в свою очередь, принимает учащихся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков. С 14 июля по 3 августа школьники отдыхают во всероссийском детском центре «Океан» на смене «Дети мира».

Президент России Владимир Путин говорил о планах развивать гуманитарное взаимодействие и культурные обмены с КНДР. «В планах — активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Все то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание», — написал он в своей статье о дружбе Москвы и Пхеньяна.

Информация о том, что российские школьники из разных регионов отправились в детский лагерь в Северной Корее, получила широкое распространение в российских СМИ. Тему осветили многие агентства и региональные издания — ТАСС, «Известия», «МК», «Фонтанка», Forbes, «Российская газета».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

