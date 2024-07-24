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18:01, 24 июля 2024Путешествия

В Испании члены цыганского клана устроили драку на глазах у туристов и попали на видео

Ultima Hora: на Майорке члены цыганского клана устроили массовую драку в баре

Члены цыганского клана устроили массовую драку в пляжном клубе на Майорке. Конфликт попал на видео, которым делится испанское издание Ultima Hora.

По данным источника, вечером 20 июля пьяный мужчина пришел в один из баров Пальмы, бил окружающих и разбрасывал вещи. Когда персонал вежливо попросил его удалиться, дебошир вызвал родственников, и они вместе стали избивать сотрудников клуба кулаками и табуретками.

В результате потасовки, которая развернулась на глазах у туристов, нескольким людям пришлось обратиться в больницу с ранениями. Полиция арестовала трех зачинщиков, у которых оказалось богатое криминальное прошлое. Отмечается, что агрессоры кричали: «Мы цыгане, нас приедет более 50 человек, и мы расправимся со всеми вами».

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      Мария Борисова
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