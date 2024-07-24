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06:15, 25 июля 2024Экономика

В России предложили поменять параллельный импорт алкоголя

Глава «Татспиртпрома» Максудов: параллельному импорту алкоголя нужны перемены

Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов заявил РБК, что параллельному импорту алкоголя нужны перемены.

По его словам, параллельный импорт справился со своей задачей — помог насытить внутренний рынок после ухода иностранных компаний. Однако сейчас пришло время защитить российских производителей, уверен глава одного из крупнейших производителей водки в России. В качестве примера он привел рынок рома — как считает Максудов, российские компании уже уверенно работают сами в этой категории, поставки из-за рубежа можно сократить.

При этом глава «Татспиртпрома» подчеркнул, что не следует совершать резких движений, так как у российского потребителя должен быть выбор.

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      Марина Совина
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