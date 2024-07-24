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11:00, 24 июля 2024Россия

В России предложили ввести новую должность для решения вопросов одной категории граждан

В Госдуме предложили ввести должность уполномоченного по защите прав инвалидов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуме предложили ввести новую должность для решения вопросов одной категории граждан. Речь идет об уполномоченном по защите прав инвалидов, передает РИА Новости.

В России захотели ввести как федерального омбудсмена по правам людей с инвалидностью, так и должности уполномоченных непосредственно в регионах. Как следует из законопроекта, утвердить человека в должности сможет президент с учетом мнения общественных объединений. При этом предлагается, что срок службы на этом посту составит пять лет, но один и тот же человек не сможет пробыть в должности более десяти лет.

Претендовать на должность сможет кандидат не моложе 30 лет с высшим образованием, но одновременно он не может быть членом Совета Федерации, депутатом Госдумы, чиновником, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской.

В числе задач, которые предстоит решать омбудсмену, будут рассмотрение жалоб жителей, участие в судебных процессах по вопросам защиты прав инвалидов, а также посещение без специального разрешения места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, если те имеют инвалидность и их права нарушаются.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества». В частности, теперь организация сможет доплачивать за технические средства реабилитации.

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      Елена Торубарова
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