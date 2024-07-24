В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

В Okko появился фильм «Хозяин Алтайских гор»

В Okko — одном из крупнейших онлайн-кинотеатров России — появился первый полнометражный фильм про снежного барса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Okko. Картину «Хозяин Алтайских гор» снимала Межрегиональная Ассоциация «Ирбис». Каждый, кто не успел на премьеру фильма в своем городе, может посмотреть его бесплатно, не выходя из дома.

Кинолента отправляет зрителей в незабываемое путешествие по волшебным местам Республики Алтай, где обитают редкие пятнистые хищники. Фильм озвучивали зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский. Сюжет фильма разворачивается в Горном Алтае. Главный герой — котенок ирбиса, его назвали Турал, что на алтайском языке означает «бессмертный». Турал — единственный из братьев-барсят, кто выжил во время зимней бескормицы.

«Могу с полной ответственностью заявить, что ирбис — самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. И при этом — могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача — охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы», — рассказывает Николай Дроздов.

В России осталось всего около 90 снежных барсов. Задача фильма «Хозяин Алтайских гор» — привлечь внимание к проблеме сокращения численности снежного барса.