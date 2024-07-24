Взорванный автомобиль Toyota на севере Москвы проверит робот саперов ФСБ

Саперы ФСБ подготавливают робота, чтобы проверить взорванный в Москве автомобиль

Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы

Начало событий в новости Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы

В Москве саперы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России готовят робота, чтобы проверить взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает RT.

По информации в RT, это необходимо для того, чтобы эксперты удостоверились в безопасности территории, прежде чем допустить до работы на месте происшествия оперативно-следственную группу.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его жена получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.