Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 24 июля 2024Силовые структуры

Взорванный автомобиль Toyota на севере Москвы проверит робот саперов ФСБ

Саперы ФСБ подготавливают робота, чтобы проверить взорванный в Москве автомобиль
Начало событий в новости Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве саперы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России готовят робота, чтобы проверить взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает RT.

По информации в RT, это необходимо для того, чтобы эксперты удостоверились в безопасности территории, прежде чем допустить до работы на месте происшествия оперативно-следственную группу.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его жена получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      На Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

      Украина заявила о желании укрепить политическое доверие с Китаем

      Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой в бикини через пять месяцев после родов

      Джокович отказался жить в Олимпийской деревне

      Сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

      Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату

      Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше