Житель Нью-Йорка ДНР: ВСУ отбирали детей у мирных граждан в поселке

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Нью-Йорке в Донецкой народной республике (ДНР) власти Украины и сотрудничающая с ними организация «Белый ангел» забирали детей у родителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова эвакуированного из населенного пункта.

По его словам, «Белый ангел» эвакуировал из поселка детей, лишившихся матери. Один из жителей позвонил в Киев родственнице детей, к которой их должны были перевести. Женщина ответила, что «все в порядке», но связаться с эвакуированными не дала. Жители Нью-Йорка пришли к выводу, что их забрали «или на органы, или педофилам».

Собеседник агентства также рассказал о случае в Константиновке, где людей лишали родительских прав прямо на месте. По его словам, у закованной в наручники матери отобрали двоих детей и увезли на машине.

«Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам», — заключил мужчина.

Ранее в ДНР заявили о расстрелах военными ВСУ пытающихся эвакуироваться в Россию людей. Глава региона Денис Пушилин рассказал, что украинская армия делает это только чтобы не допустить перехода местных жителей на российскую стороную