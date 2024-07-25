70-летний мужчина выживал в дикой природе пять дней без еды и воды

70-летний турист заблудился в горах Сьерра-Невада и пять дней выживал без еды

Пожилой турист заблудился в горах Сьерра-Невада, США, и пять дней выживал без еды и воды. Об этом офис шерифа округа Пласер в штате Калифорния сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Днем 19 июля 70-летний Уоррен Эллиотт отделился от спутников и отправился на прогулку. Мужчина заявил, что хорошо знает местность, но заблудился. После этого он блуждал в дикой природе, пил воду из реки и ел собранные ягоды.

В поисках Эллиотта участвовали около 100 спасателей, вертолеты, беспилотники, квадроциклы и собачьи упряжки. Путешественника нашли через пять дней, он был в лохмотьях, но в бодром расположении духа.