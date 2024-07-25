Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях на границе

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях на границе. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Армении в своем Telegram-канале.

25 июля министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях с применением тяжелого оружия и беспилотников вдоль нескольких участков государственной границы. Ведомство пообещало ответные меры в целях самообороны с использованием всех имеющихся средств в случае повторных инцидентов.

«Очередное заявление Министерства обороны Азербайджана о якобы провокационных действиях армии Республики Армения на армяно-азербайджанской государственной границе не поддаются объяснению», — ответили в МИД Армении. Министерство обвинило Баку в игнорировании предложения по совместному механизму расследования инцидентов на границе.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору. Она подчеркнула, что Ереван готов подписать соглашение в короткие сроки.