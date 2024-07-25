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12:47, 25 июля 2024Мир

Байден усилит давление на Нетаньяху из-за Газы

Politico: Байден усилит давление на Нетаньяху ради заключения мира в Газе

Кадр: Reuters TV

Президент США Джо Байден усилит давление на переговорах для ускорения завершения сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Освободившись от политических оков необходимости переизбираться, Байден будет говорить в более жестком тоне с Нетаньяху. Американский лидер часто конфликтовал с израильским премьером из-за того, что пытался убедить его в достижении соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что заключение этой сделки необходимо Байдену, чтобы оставить после себя политическое наследие. Он настаивает не только на прекращении огня, но и планирует обсудить с Нетаньяху бомбардировки Израиля в секторе Газа и ответ шиитскому йеменскому движению «Ансар Алла».

Ранее Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

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      Дарья Устьянцева
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