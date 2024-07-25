Дочь популярной телеведущей снялась топлес для модного бренда

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для испанского бренда Desigual. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала перед камерой в джинсовой юбке с заниженной талией. При этом 23-летняя манекенщица прикрыла обнаженную грудь черной сумкой, которую держала в руке.

В свою очередь, девушка распустила гладко уложенные волосы, разделенные на прямой пробор, и дополнила образ украшениями. Так, она надела длинные серебристые серьги-цепочки со звездами и несколько колец на пальцы.

Ранее в июле английская модель, телеведущая и бывшая королева красоты Кристин Макгиннесс снялась топлес во время отдыха на Ибице.