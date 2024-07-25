Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:34, 25 июля 2024Из жизни

Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

Китайские микробиологи обнаружили новый смертельно опасный грибок-мутант

Фото: Mark Schiefelbein / AP

В Китае ученые открыли новый смертельный грибок Rhodosporidiobolus fluvialis, который может заражать людей. Два известных противогрибковых препарата не смогли помочь заразившимся им пациентам. Более того, эксперименты показывают, что в условиях человеческого организма грибок мутирует очень быстро. «Лента.ру» разбиралась, насколько опасен Rhodosporidiobolus fluvialis и как ему помогает глобальное потепление.

Когда и где нашли опасный для человека грибок

В Китае ученые нашли микроскопический грибок, способный заражать людей. В ходе исследования они проанализировали образцы различных грибков, взятые у пациентов, которые лечились в разных регионах страны с 2009 по 2019 год. Только в двух пробах оказался неизвестный ранее грибок. Его назвали Rhodosporidiobolus fluvialis.

Одну из проб взяли у 61-летнего пациента, лечившегося в нанкинской больнице в 2013 году. Другую — у 85-летнего пациента, в 2016 году попавшего в реанимацию в Тяньцзине. Для них обоих заражение грибком стало смертельным.

В чем особенность нового смертельного грибка

Rhodosporidiobolus fluvialis оказался неуязвим для популярных противогрибковых препаратов флуконазол и каспофунгин.

Чтобы понять, как ведет себя грибок при попадании в живой организм, ученые попытались заразить неизвестным грибком лабораторных мышей с ослабленным иммунитетом. Оказалось, что при повышении температуры он начинает мутировать с ошеломительной скоростью и становится все более и более агрессивным. Темпы мутации при 37 градусах (температура тела человека) оказались в 21 раз выше, чем при комнатной температуре.

Petri dish with colonies of pathogenic fungi

Petri dish with colonies of pathogenic fungi. Фото: luchschenF / Shutterstock / Fotodom

Ранее в Индии был зарегистрирован первый случай заражения человека грибком, поражающим растения

В марте 2023 года сообщалось, что житель индийского города Калькутта стал первым в истории человеком, заразившимся грибковым заболеванием, которое ранее считалось поражающим лишь растения.

61-летний пациент, имя которого не сообщается, обратился в больницу с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, хрипоту, затруднения при глотании и усталость. На момент обращения пациент страдал от этих проблем уже три месяца, при этом у него не было хронических заболеваний или иммунодефицита.

Врачи осмотрели его и обнаружили в трахее абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Долгое время специалисты не могли понять, чем заразился пациент, но в итоге оказалось, что это был грибок вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Как правило, он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием «серебряный лист».

Материалы по теме:
Кровавая жатва Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Кровавая жатваКак наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
17 июля 2020
Микробная бомба Как страшная инфекция поселилась в легких миллионов людей
Микробная бомбаКак страшная инфекция поселилась в легких миллионов людей
13 августа 2020

Пациент прошел два курса антигрибкового лечения за два месяца. После этого он регулярно посещал врача в течение двух лет, но рецидивов болезни не было. Предположительно, он заразился грибком из-за работы микологом-растениеводом: он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.

По словам специалистов, этот случай вызывает у врачей серьезные опасения, так как доказывает, что инфекция может поразить как здоровых людей, так и страдающих от проблем с иммунитетом. Они подчеркнули, что глобальное потепление может привести к всплеску новых грибковых заболеваний, так как увеличение температуры ускоряет мутации. Это может повысить устойчивость к лекарствам и способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Работал в банке и писал имя «на украинском». Что еще известно о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Обвиняемый в планировании теракта в «Шереметьево» хотел обучаться разведке на Украине

      Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

      43-летнюю Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже

      Подозреваемого в подрыве авто в Москве начали готовить к возможной экстрадиции

      Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

      Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

      В Словакии пожаловались на шантаж Украины

      Путин заявил о сборе неопровержимых улик преступлений неонацистов в Донбассе

      Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше