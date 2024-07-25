Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

Китайские микробиологи обнаружили новый смертельно опасный грибок-мутант

В Китае ученые открыли новый смертельный грибок Rhodosporidiobolus fluvialis, который может заражать людей. Два известных противогрибковых препарата не смогли помочь заразившимся им пациентам. Более того, эксперименты показывают, что в условиях человеческого организма грибок мутирует очень быстро. «Лента.ру» разбиралась, насколько опасен Rhodosporidiobolus fluvialis и как ему помогает глобальное потепление.

Когда и где нашли опасный для человека грибок

В Китае ученые нашли микроскопический грибок, способный заражать людей. В ходе исследования они проанализировали образцы различных грибков, взятые у пациентов, которые лечились в разных регионах страны с 2009 по 2019 год. Только в двух пробах оказался неизвестный ранее грибок. Его назвали Rhodosporidiobolus fluvialis.

Одну из проб взяли у 61-летнего пациента, лечившегося в нанкинской больнице в 2013 году. Другую — у 85-летнего пациента, в 2016 году попавшего в реанимацию в Тяньцзине. Для них обоих заражение грибком стало смертельным.

В чем особенность нового смертельного грибка

Rhodosporidiobolus fluvialis оказался неуязвим для популярных противогрибковых препаратов флуконазол и каспофунгин.

Чтобы понять, как ведет себя грибок при попадании в живой организм, ученые попытались заразить неизвестным грибком лабораторных мышей с ослабленным иммунитетом. Оказалось, что при повышении температуры он начинает мутировать с ошеломительной скоростью и становится все более и более агрессивным. Темпы мутации при 37 градусах (температура тела человека) оказались в 21 раз выше, чем при комнатной температуре.

Petri dish with colonies of pathogenic fungi. Фото: luchschenF / Shutterstock / Fotodom

Ранее в Индии был зарегистрирован первый случай заражения человека грибком, поражающим растения

В марте 2023 года сообщалось, что житель индийского города Калькутта стал первым в истории человеком, заразившимся грибковым заболеванием, которое ранее считалось поражающим лишь растения.

61-летний пациент, имя которого не сообщается, обратился в больницу с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, хрипоту, затруднения при глотании и усталость. На момент обращения пациент страдал от этих проблем уже три месяца, при этом у него не было хронических заболеваний или иммунодефицита.

Врачи осмотрели его и обнаружили в трахее абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Долгое время специалисты не могли понять, чем заразился пациент, но в итоге оказалось, что это был грибок вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Как правило, он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием «серебряный лист».

Пациент прошел два курса антигрибкового лечения за два месяца. После этого он регулярно посещал врача в течение двух лет, но рецидивов болезни не было. Предположительно, он заразился грибком из-за работы микологом-растениеводом: он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.

По словам специалистов, этот случай вызывает у врачей серьезные опасения, так как доказывает, что инфекция может поразить как здоровых людей, так и страдающих от проблем с иммунитетом. Они подчеркнули, что глобальное потепление может привести к всплеску новых грибковых заболеваний, так как увеличение температуры ускоряет мутации. Это может повысить устойчивость к лекарствам и способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме.