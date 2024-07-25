Главный следователь КЧР раскрыл число чиновников-фигурантов уголовных дел в 2024 году

В КЧР 16 должностных лиц стали фигурантами 47 уголовных дел с начала 2024 года

С начала 2024 года 16 должностных лиц стали фигурантами 47 уголовных дел, возбужденных в Карачаево-Черкесской республике (КЧР). Такие данные раскрыл руководитель следственного управления Следственного комитета России по республике Николай Щепкин, передает ТАСС.

По данным Щепкина, число фигурантов по сравнению с тем же периодом в 2023 году увеличилось на 11 процентов. Указанным лицам вменяют статьи о взятках, мошенничестве, служебном подлоге, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Раскрываемость таких преступлений при этом осталась на уровне 100 процентов.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике было раскрыто 49 преступлений прошлых лет, около половины из которых уже отправлены в суд.