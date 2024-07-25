Министр юстиции Грузии пообещал вернуть Саакашвили в тюрьму

Глава Минюста Грузии пожелал Саакашвили здоровья и пообещал вернуть его в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил об улучшении состояния здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он отметил, что самочувствие экс-главы государства является «предметом постоянной заботы и наблюдения», передает ТАСС.

Брегадзе добавил, что он рад тому, что у Саакашвили наблюдается резкое улучшение состояния здоровья. Глава минюста также пожелал политику «крепкого здоровья» и пообещал после выписки из больницы вернуть его в тюрьму.

«Конечно же, оценку состояния здоровья дают врачи. Мы можем лишь подтвердить, что как только со стороны врачей будет готовность, он будет переведен в пенитенциарное учреждение, так как принцип очень прост, осужденный должен находиться в пенитенциарном учреждении», — заявил представитель ведомства журналистам.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционную партию «Единое национальное движение» («ЕНД»), учрежденную Саакашвили, отдадут под суд. По его словам, это произойдет после парламентских выборов.