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12:14, 25 июля 2024Бывший СССР

Министр юстиции Грузии пообещал вернуть Саакашвили в тюрьму

Глава Минюста Грузии пожелал Саакашвили здоровья и пообещал вернуть его в тюрьму

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил об улучшении состояния здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он отметил, что самочувствие экс-главы государства является «предметом постоянной заботы и наблюдения», передает ТАСС.

Брегадзе добавил, что он рад тому, что у Саакашвили наблюдается резкое улучшение состояния здоровья. Глава минюста также пожелал политику «крепкого здоровья» и пообещал после выписки из больницы вернуть его в тюрьму.

«Конечно же, оценку состояния здоровья дают врачи. Мы можем лишь подтвердить, что как только со стороны врачей будет готовность, он будет переведен в пенитенциарное учреждение, так как принцип очень прост, осужденный должен находиться в пенитенциарном учреждении», — заявил представитель ведомства журналистам.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционную партию «Единое национальное движение» («ЕНД»), учрежденную Саакашвили, отдадут под суд. По его словам, это произойдет после парламентских выборов.

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      Екатерина Грищенко
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