На Западе раскрыли планы Трампа на Украину

Guardian: военная поддержка Украины не является приоритетом для Трампа

Военная поддержка Украины в глазах бывшего президента США Дональда Трампа не является приоритетом. Об этом сообщил американский политолог Раджан Менон в своей статье для британской газеты The Guardian.

«По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США», — говорится в материале. Менон подчеркнул, что Соединенным Штатам следует тратить средства на насущные нужды внутри страны и «предотвращение реальных внешнеполитических угроз». При этом политолог подчеркнул, что Трамп не считает Россию угрозой безопасности США. Отмечается, что, по мнению бывшего главы Белого дома, Китай является главным врагом Соединенных Штатов.

Однако Менон допустил, что Трамп продолжит предоставлять военную поддержку Украине, так как ее поражение в конфликте может быть воспринято как слабость со стороны американского лидера. Но многочисленные высказывания политика о конфликте на Украине говорят об обратном, говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира. По словам политика, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось» и российская сторона «установила миллионы мин».