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08:10, 25 июля 2024Мир

Врачи в США забили тревогу из-за одной детали в обращении Байдена

Fox News: врачи заметили у Байдена тревожное отсутствие эмоций во время речи
Обращение Джо Байдена к нации

Обращение Джо Байдена к нации. Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские врачи заметили «тревожное» отсутствие эмоций у президента США Джо Байдена во время его специального обращения к нации по поводу снятия совей кандидатуры с выборов. Об этом сообщает Fox News.

«Меня беспокоит, что для Байдена это очень эмоциональное время, но он этого не показывает (...) Я испытываю к нему сочувствие. Как он может цитировать Декларацию независимости без особой убежденности? Мне жаль его и нас», — отметил доктор Марк Сигел.

Также по мнению невролога Эрнеста Ли Мюррея, стресс от попыток баллотироваться на пост президента привел к «еще большему ухудшению когнитивной деятельности Байдена».

Ранее Джо Байден спустя три дня объяснил свой выход из президентской гонки и обратился к нации. По его словам, он заслуживал второго срока, но преступил через себя во имя демократии и Демократической партии.

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      Дарья Устьянцева
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