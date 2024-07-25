Владелец хита «По ресторанам» подал в суд на лейбл сына Дробыша

Владелец хита «По ресторанам» обвинил в плагиате лейбл Валерия Дробыша

Правообладатель хита Руслана Набиева «По ресторанам» подал в суд за нарушение авторских прав на лейбл сына Виктора Дробыша Валерия. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Компания «МЕДИА СДВ» подала заявление в Арбитражный суд Москвы на компанию Валерия Дробыша ООО «Осума». Лейбл Дробыша-младшего выпустил трек рэпера Konfuz под названием «По всем клабам». Истец заявил, что авторы композиции использовали мотив популярной песни «По ресторанам», и потребовал возместить ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Трек «По ресторанам» был опубликован в сети в 2005 году, а вскоре появился в плейлистах российских баров и караоке. Известно, что автор и исполнитель хита Руслан Набиев спустя несколько лет после выхода песни попал в ДТП, врачи не смогли его спасти. Теперь все права на творчество певца принадлежат компании «МЕДИА СДВ».