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05:04, 25 июля 2024Из жизни

Порномодель раскрыла причину депортации из США

Порномодель назвала манипуляции пограничников причиной депортации из США
Луна Лавкисс

Луна Лавкисс. Фото: @lunalovekiss_

Порномодель Луна Лавкисс (Luna Lovekiss) назвала причину депортации из США, с которой ей пришлось столкнуться шесть лет назад. О манипуляциях пограничников, из-за которых она больше не хочет возвращаться в Америку, она рассказала Daily Star.

Девушка и ее подруга прилетели в Лос-Анджелес на отдых. Они проходили таможенный контроль, когда Лавкисс в шутку поздоровалась со служебной собакой. По словам девушки, это и привлекло внимание пограничников. Они обнаружили у модели крупную сумму денег наличными и спросили о роде ее деятельности. Лавкисс ответила, что не работает, и это вызвало множество дополнительных вопросов.

После этого пограничники, как рассказывает модель, отобрали все ее вещи и закрыли ее в камере для тех, кто пытался проникнуть в Америку незаконно. «Нам дали только одну чашку лапши быстрого приготовления за 12 часов, в комнате воняло, так как никто не мог принять душ, а если вам нужно было в туалет, вас отводила туда охрана», — раскрыла условия содержания Лавкисс.

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Через какое-то время пограничники стали убеждать девушку, что ее подруга призналась в их занятии эскортом. Лавкисс объяснила журналистам, что это было не так: когда-то девушки работали стриптизершами, но давно ушли из индустрии, а эскортом не занимались никогда.

Модель призналась, что была так напугана всеми допросами, что решила подтвердить слова подруги, чтобы их отпустили быстрее. Тогда девушке заявили, что их депортируют. Как отмечает Лавкисс, пограничники сослались на американский закон, который запрещает въезд в страну людям, вовлеченным в проституцию. Позже девушка узнала, что ее подруга ничего не говорила об эскорте: пограничники их обманули. Хоть с того момента и прошло уже шесть лет, Лавкисс не планирует снова приезжать в США.

Ранее сообщалось, что порнозвезда из Австралии, переспавшая с более чем сотней студентов, пообещала «развлечь скучающих мужей» в Великобритании в сентябре. Она подчеркнула, что так поможет наладить разваливающиеся отношения и поможет женам

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      Алиса Дмитриева
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