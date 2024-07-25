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23:04, 25 июля 2024Бывший СССР

Приговоренный к казни в Белоруссии немец понадеялся на помилование

Приговоренный к казни в Белоруссии немец понадеялся на помилование президентом

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что надеется на помилование президентом Александром Лукашенко.

«Я очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует», — заявил он. Кригер также рассказал о состоявшейся встрече с немецкими дипломатами. По его словам, ему сообщили, что в данном случае правительство Германии ничего не может сделать.

Гражданин ФРГ подчеркнул, что каждый день испытывает «ощущение тотальной брошенности». «Для себя я сделал вывод, что Германия не хочет идти ни на какой контакт с Беларусью. Хотя шансы у меня есть, но Германия ничего не делает», — сказал он.

30-летнего Кригера осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорили к казни. Мужчина в качестве наемника служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ.

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      Марина Совина
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