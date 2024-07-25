Приговоренный к казни в Белоруссии немец рассказал о задании от СБУ

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Кригер рассказал о задании от СБУ

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о задании от Службы безопасности Украины (СБУ).

По его словам, СБУ использовала его для выполнения задания в Минске. Он отметил, что в настоящее время на Украине около 132 формирований из иностранных наемников. Кригер сообщил, что отправлял заявки во все, которые смог найти. «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий. Меня связали с их кураторами из СБУ», — сказал он.

Гражданин ФРГ сообщил, что с ним по видеосвязи связался человек в маске. Ему предложили отправиться в Минск для выполнения «важных заданий». «Сейчас я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске», — отметил Кригер.

30-летнего Кригера осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорили к смертной казни. Мужчина в качестве наемника служил в запрещенном в Белоруссии полку имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ.