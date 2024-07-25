Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание мяты на даче

Эксперт Чирикова: за мяту и шалфей на даче может грозить уголовное наказание

За выращивание на даче мяты полевой и шалфея предсказателей россияне рискуют сесть в тюрьму. Об уголовном наказании за некоторые растения на загородном участке предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова, пишет РИА Новости.

«За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет», — рассказала эксперт. В перечень запрещенных растений также входят борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.

Помимо этого, на даче нельзя выращивать грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин, уточнила Чирикова. В 2024 году в список добавили ипомею трехцветную. «Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется», — заключила специалистка.

Ранее россиян предупредили, что гортензия и ландыши на даче могут быть опасны для ее владельцев и тех, кто приезжает отдыхать. В этих растениях содержатся ядовитые вещества, способные навредить здоровью человека.