Российские корабли посетят Кубу

Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны с 27 по 30 июля

Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом сообщает Минобороны Кубы.

«Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут суда Балтийского флота Российской Федерации, включающие учебное судно "Смольный", патрульное судно "Неустрашимый", и танкер "Ельня"», — отметили в оборонном ведомстве.

Целью визита флота являются встречи с главой Военно-морских сил Кубы, властями столицы и культурная программа, включающая посещение достопримечательностей.

6 июня ряд западных СМИ, в частности Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщили о планах России направить свой флот на Кубу. Это стало известно на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о подготовке «асимметричного» ответа на поставки дальнобойного вооружения Украине.

Информация подтверждена агентством Prensa Latina, которое со ссылкой на Министерство революционных вооруженных сил Кубы опубликовало сообщение о прибытии российских кораблей 12 июня. В оборонном ведомстве Кубы подчеркнули, что «на всех кораблях отсутствует ядерное оружие», поэтому их прибытие «не представляет угрозы для региона».