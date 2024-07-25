Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 25 июля 2024Силовые структуры

СКР завершил расследование 25 дел в отношении иностранных наемников Украины

СКР: завершено расследование 25 дел в отношении иностранных наемников ВСУ

Фото: Michal Dyjuk / AP

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование 25 дел в отношении иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Среди фигурантов уголовных дел оказались граждане таких стран, как Латвия, Грузия, Израиль и Франция. Ряд из них уже получили обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что СКР передал в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Ему вменяют часть 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

      У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

      СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

      Министр юстиции Грузии пообещал вернуть Саакашвили в тюрьму

      Подмосковная община начала искать оскорбившего Бастрыкина таксиста

      В США указали на использование американских чипов в российских ракетах

      Технологи ИИ помогут россиянам с поиском приложений

      Директор ФБР усомнился в ранении Трампа в ухо

      В российском городе ушедшие под воду улицы попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше