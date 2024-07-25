СКР завершил расследование 25 дел в отношении иностранных наемников Украины

СКР: завершено расследование 25 дел в отношении иностранных наемников ВСУ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование 25 дел в отношении иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Среди фигурантов уголовных дел оказались граждане таких стран, как Латвия, Грузия, Израиль и Франция. Ряд из них уже получили обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что СКР передал в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Ему вменяют часть 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.