Сообщение о призыве к подросткам в России идти работать на войну не подтвердилось

Слова Геращенко о призыве к подросткам в РФ идти на войну не подтвердились

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, созданный образовательным центром «Алабуга политех». В нем школьников, окончивших девятый класс, приглашают поступить на направление «Аэронавигация и программирование БПЛА». Экс-замглавы МВД написал, что из-за нехватки грамотной рабочей силы в России агитируют подростков бросить школу и идти работать на войну.

Геращенко исказил суть ролика: подростков, заканчивающих девятый класс, приглашают учиться, а не «работать на войне». Более того, в России заключить контракт с Министерством обороны могут только совершеннолетние граждане.

Видео, выпущенное «Алабугой политех», является обычным роликом, призывающим выпускников поступать именно в их учебное заведение. Такие ролики делают многие учебные заведения.

Поступить в образовательный центр «Алабуга политех» можно только на конкурсной основе: 25 человек на место + этапы поступления в колледж. Учебное заведение готово помочь поступающим с переездом, предоставляет место в общежитии, а также дает бесплатное образование. Конкурс — 25 человек на место плюс этапы поступления в колледж.

При поступлении со студентом заключается контракт, после выпуска молодой специалист обязательно получает работу.

Информация о том, что российских подростков агитируют бросить школу и идти работать на войну, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».