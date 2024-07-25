Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о призыве к подросткам в России идти работать на войну не подтвердилось

Слова Геращенко о призыве к подросткам в РФ идти на войну не подтвердились
Антон Геращенко

Антон Геращенко. Фото: Sergii Kharchenko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, созданный образовательным центром «Алабуга политех». В нем школьников, окончивших девятый класс, приглашают поступить на направление «Аэронавигация и программирование БПЛА». Экс-замглавы МВД написал, что из-за нехватки грамотной рабочей силы в России агитируют подростков бросить школу и идти работать на войну.

Геращенко исказил суть ролика: подростков, заканчивающих девятый класс, приглашают учиться, а не «работать на войне». Более того, в России заключить контракт с Министерством обороны могут только совершеннолетние граждане.

Видео, выпущенное «Алабугой политех», является обычным роликом, призывающим выпускников поступать именно в их учебное заведение. Такие ролики делают многие учебные заведения.

Поступить в образовательный центр «Алабуга политех» можно только на конкурсной основе: 25 человек на место + этапы поступления в колледж. Учебное заведение готово помочь поступающим с переездом, предоставляет место в общежитии, а также дает бесплатное образование. Конкурс — 25 человек на место плюс этапы поступления в колледж.
При поступлении со студентом заключается контракт, после выпуска молодой специалист обязательно получает работу.

Информация о том, что российских подростков агитируют бросить школу и идти работать на войну, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

      Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

      На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

      «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

      Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

      Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

      Армения заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору

      Россиянин записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

      Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше