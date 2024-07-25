Украинские неонацисты опубликовали кадры убийства Фарион

Украинские неонацисты опубликовали видео покушения на экс-депутата Рады Фарион

Группировка украинских неонацистов NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена) опубликовала видео убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Кадры покушения опубликованы в Telegram-канале радикалов.

Ролик длится чуть более трех минут и состоит из расистского манифеста, призывающего к войне против украинской власти, и 10-секундного футажа предполагаемого нападения на Фарион, на котором слышны женские крики. Во время атаки большая часть кадра прикрыта рукой оператора, поэтому видео не дает оснований с полной уверенностью говорить о его содержании.

При этом, по мнению журналистов «Страна.ua», объекты, показанные в видео, совпадают с фотографиями СМИ с места убийства, а положение солнца на небосводе указывает на время нападения на Фарион.

В видео неонацисты также сообщают о мотивах покушения. По мнению группировки, Фарион «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества», а Украине необходима «белая революция».