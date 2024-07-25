Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 25 июля 2024Бывший СССР

Украинские неонацисты опубликовали кадры убийства Фарион

Украинские неонацисты опубликовали видео покушения на экс-депутата Рады Фарион

Фото: Roman Baluk / Reuters

Группировка украинских неонацистов NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена) опубликовала видео убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Кадры покушения опубликованы в Telegram-канале радикалов.

Ролик длится чуть более трех минут и состоит из расистского манифеста, призывающего к войне против украинской власти, и 10-секундного футажа предполагаемого нападения на Фарион, на котором слышны женские крики. Во время атаки большая часть кадра прикрыта рукой оператора, поэтому видео не дает оснований с полной уверенностью говорить о его содержании.

При этом, по мнению журналистов «Страна.ua», объекты, показанные в видео, совпадают с фотографиями СМИ с места убийства, а положение солнца на небосводе указывает на время нападения на Фарион.

В видео неонацисты также сообщают о мотивах покушения. По мнению группировки, Фарион «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества», а Украине необходима «белая революция».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше