В аэропорту Европы полицейский пнул мужчину и наступил ему на голову во время задержания

Полицейский пнул мужчину по голове во время задержания в аэропорту Манчестера

В аэропорту Манчестера полицейский пнул мужчину по голове и наступил на него. Жесткое задержание вызвало возмущение в сети и массовые протесты, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в европейской гавани вечером 23 июля. Все началось с драки между людьми в терминале. Трое правоохранителей прибыли на вызов, но сами подверглись нападению. Во время потасовки женщине-офицеру сломали нос, в результате все трое попали в больницу.

В ходе задержания четверых человек один из полицейских ударил подозреваемого тяжелым ботинком в лицо и наступил ему на голову. Этот момент попал на видео, которое вызвало негодование в сети. На следующий день возмущенная толпа собралась у полицейского участка, стала обвинять силовиков в расизме и скандировать «Позор», «К черту полицию» и «Аллаху Акбар».

Позже стало известно, что полицейского, который избил задержанного, отстранили от должности.