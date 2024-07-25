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14:25, 25 июля 2024Путешествия

В аэропорту Европы полицейский пнул мужчину и наступил ему на голову во время задержания

Полицейский пнул мужчину по голове во время задержания в аэропорту Манчестера

В аэропорту Манчестера полицейский пнул мужчину по голове и наступил на него. Жесткое задержание вызвало возмущение в сети и массовые протесты, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в европейской гавани вечером 23 июля. Все началось с драки между людьми в терминале. Трое правоохранителей прибыли на вызов, но сами подверглись нападению. Во время потасовки женщине-офицеру сломали нос, в результате все трое попали в больницу.

В ходе задержания четверых человек один из полицейских ударил подозреваемого тяжелым ботинком в лицо и наступил ему на голову. Этот момент попал на видео, которое вызвало негодование в сети. На следующий день возмущенная толпа собралась у полицейского участка, стала обвинять силовиков в расизме и скандировать «Позор», «К черту полицию» и «Аллаху Акбар».

Позже стало известно, что полицейского, который избил задержанного, отстранили от должности.

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      Мария Борисова
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