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08:10, 25 июля 2024Интернет и СМИ

В Германии удивились удару России по колонне солдат ВСУ

Немецкого журналиста Репке удивил российский удар по колонне солдат ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Минометный удар армии России по колонне солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывает крайнее удивление. Об этом в социальной сети Х заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

На видео, прикрепленном к посту репортера, можно наблюдать украинских военнослужащих, которые идут тесным строем в колонне, после чего по ним прилетает мина. После этого многие солдаты падают, а еще несколько разбегаются.

«Какого черта? Это верная смерть», — прокомментировал Репке видеоролик. Он выразил сомнение в компетентности военачальников, командовавших солдатами, которые, по его мнению, были недостаточно опытны. Журналист подчеркнул, что, когда он находился в зоне боевых действий, ему объяснили важность соблюдения дистанции в несколько метров.

Ранее Юлиан Репке сообщил, что ВСУ активно отступают и стремительно теряют позиции. Он подчеркнул, что украинские войска оказались в очень опасном положении, а утрата ими позиций будет происходить только быстрее.

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      Артём Верейкин
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