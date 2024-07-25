В Германии удивились удару России по колонне солдат ВСУ

Немецкого журналиста Репке удивил российский удар по колонне солдат ВСУ

Минометный удар армии России по колонне солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывает крайнее удивление. Об этом в социальной сети Х заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

На видео, прикрепленном к посту репортера, можно наблюдать украинских военнослужащих, которые идут тесным строем в колонне, после чего по ним прилетает мина. После этого многие солдаты падают, а еще несколько разбегаются.

«Какого черта? Это верная смерть», — прокомментировал Репке видеоролик. Он выразил сомнение в компетентности военачальников, командовавших солдатами, которые, по его мнению, были недостаточно опытны. Журналист подчеркнул, что, когда он находился в зоне боевых действий, ему объяснили важность соблюдения дистанции в несколько метров.

Ранее Юлиан Репке сообщил, что ВСУ активно отступают и стремительно теряют позиции. Он подчеркнул, что украинские войска оказались в очень опасном положении, а утрата ими позиций будет происходить только быстрее.

