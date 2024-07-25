В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция, которая позволит делать репосты статусов

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит делать репосты статусов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что в WhatsApp появится возможность дублировать в свой аккаунт статус, в котором пользователь был упомянут. «Новая функция повторного обмена обновлениями статуса, где были упомянуты пользователи, позволяет экономить время и упрощает обмен контентом», — говорится в статье.

Новая опция, которая позволит пользователям дублировать статусы, в которых они были упомянуты, находится в разработке, она появится в будущем обновлении. Функция будет доступна для пользователей устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp станет доступна возможность упоминать контакты в обновлениях статуса. Отмечалось, что новая функция находится в стадии разработки.

