Вэнс расстроился из-за упущенной возможности провести дебаты с Камалой Харрис

Выдвинутый Трампом кандидат в вице-президенты США Вэнс хотел дебатов с Харрис

Выдвинутый бывшим американским лидером Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс признался, что хотел бы провести дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Слова Вэнса передает телеканал CNN.

«Мне сказали, что я буду дебатировать с Камалой Харрис, а теперь президент Трамп собирается дебатировать с ней?» — прокомментировал он участие Харрис в предвыборной гонке вместо действующего президента США Джо Байдена.

«Если честно, меня это немного бесит», — признался Вэнс.

24 июля Байден заявил о своем выходе из президентской гонки в специальном обращении к нации. Он объяснил, что снял свою кандидатуру ради демократии и Демократической партии США.