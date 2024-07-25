Поисковые запросы о работе в «Пятерочке» выросли за год

«Пятерочка» провела детальный анализ статистики поисковых запросов

По случаю Дня работника торговли, «Пятерочка» провела детальный анализ статистики поисковых запросов. Стало известно, что в первом полугодии 2024 года число тех, кто искал информацию о работе в торговой сети, выросло на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Россияне оставили почти 100 тысяч запросов, что свидетельствует о повышенном интересе к трудоустройству в «Пятерочке» — все больше людей видят перспективы и возможности в сфере ретейла.

В компании отмечают, что работа в ретейле становится более комфортной благодаря активной автоматизации процессов. Так, например, на кассе автоматически идет проверка срока годности товаров, что освобождает сотрудников от необходимости контролировать процесс вручную. Это значительно упрощает их труд и повышает общую эффективность работы. Автоматизация также помогает сократить время обслуживания клиентов, что положительно сказывается на их удовлетворенности.

Немаловажную роль играет и постоянный рост зарплат. Согласно независимому исследованию, проведенному компанией Support Partners, заработные платы сотрудников «Пятерочки» значительно увеличились, что делает работу в компании еще более привлекательной для соискателей. Данный тренд способствует не только улучшению финансового положения работников, но и повышению их мотивации и лояльности к компании.

Кроме того, наблюдается растущий интерес среди молодежи к работе в сфере ретейла. Для молодых людей важна возможность быстрого карьерного роста и приобретения новых навыков, которые могут быть полезны в будущем — трудоустройство в «Пятерочке» им это гарантирует. Для юных работников торговли есть различные варианты заработка в компании. «Пятерочка» входит в число пяти процентов компаний, которые не только берут на лето студентов и школьников с 16 лет, но и готовы платить им больше 50 тысяч рублей. Также «Пятерочка» сотрудничает с лучшими вузами страны, например, на данный момент идет отбор среди магистров МГИМО на программы стажировки, по итогам которых студенты смогут занять позиции в компании.

«Сотрудники магазинов, сердце, душа и движущая сила нашего бизнеса, мы очень рады, что так много людей выбирают именно нас, как работодателя. Все вместе мы — одна большая команда, которая вот уже 25 лет инновационно развивает компанию. А День работника торговли — это прекрасная возможность еще раз отметить ценность людей, трудящихся в ретейле», — комментирует Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятерочка».

