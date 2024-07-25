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12:35, 25 июля 2024Из жизни

Женщина наняла частного детектива и испортила отношения с мужем

Фото: Aleksey Dushutin / Shutterstock / Fotodom

Женщина наняла частного детектива, чтобы проверить мужа на измены, и испортила с ним отношения. Этой историей она поделилась на Reddit.

В 2022 году после медового месяца 25-летняя женщина узнала, что беременна от мужа. Тогда же ее подруге изменил жених и им пришлось расстаться. Подруга начала убеждать автора поста, что ее супруг ей тоже неверен.

По словам замужней женщины, она понимала, что подруга лишь проецирует на нее свои проблемы, но из-за гормональных изменений во время беременности все же стала волноваться. Тогда она решила развеять все сомнения и обратилась за помощью к частному детективу. Специалист месяц следил за мужчиной, после чего убедил заказчицу в его верности. Она отметила, что успокоилась, но стала жалеть о принятом решении и скрыла это от супруга.

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Автор поста рассказала, что все эти годы у нее были прекрасные отношения с мужем. Она отметила, что с появлением ребенка влюбилась в супруга еще сильнее. Недавно пара из чувства ностальгии достала старые телефоны. Как написано в посте, мужчина зарядил устройство жены и хотел отправить с него старые фотографии, когда заметил незнакомый контакт. Им оказался номер частного детектива. Он прочитал всю переписку и понял, что когда-то жена подозревала его в измене.

Женщина подчеркнула, что тут же принялась извиняться перед супругом, но тот, никак особо не отреагировав, просто на время ушел из дома. С того времени как мужчина вернулся, он полностью игнорирует жену и не отвечает на ее объяснения и извинения. Пользователи Reddit в комментариях посоветовали ей дать супругу время и быть готовой принять любое его решение.

Ранее сообщалось, что в США женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, застала мужа на пляже с любовницей. Она пинками выгнала его с берега и пожалела его обманутую пассию.

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      Юлия Юткина
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