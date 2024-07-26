Американский композитор обвинил Севастопольскую оперу в пиратстве

Композитор Филип Гласс обвинил Севастопольскую оперу в пиратстве

Композитор Филип Гласс заявил, что Севастопольский театр оперы и балета незаконно использовал его музыку и имя в постановке «Грозовой перевал». Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я не давал никакого разрешения на использование своей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и промо балета. Использование моей музыки и моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства», — написал Гласс.

Помимо композиций Гласса, в постановке используется музыка композитора фильма «Джокер» Хильдур Гуднадоуттир. В главной роли задействован артист балета Сергей Полунин.

Филипп Гласс — автор опер, симфоний, музыки к кино и другим произведениям. Его композиции стали саундтреками номинировавшихся на «Оскар» фильмов «Шоу Трумана» и «Левиафан». Музыкант имеет славянские корни: его родители переехали в США из Белоруссии.