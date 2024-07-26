Энергообъекты повреждены в двух областях Украины

«Укрэнерго»: энергообъекты повреждены в Житомирской и Черниговской областях

Энергообъекты повреждены в Житомирской и Черниговской областях Украины в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила госкорпорация «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 26 июля БПЛА ВС России повредили энергообъекты в Житомирской и Черниговской областях, подробности местоположения не сообщаются. В Житомирской области без электричества остались несколько промышленных объектов.

«Ремонтные работы продолжаются», — заявили в корпорации. Утверждается, что энергоснабжение большинства районов восстановлено.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры. По его словам, удары были нанесены по Никопольскому району региона.