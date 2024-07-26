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19:29, 26 июля 2024Из жизни

Мужчина потребовал 56 тысяч рублей моральной компенсации за опоздание курьера с пиццей

В Японии мужчина потребовал в суде 100 тысяч иен за опоздание доставщика пиццы

Фото: Alan Hardman / Unsplash

Мужчина из Киото, Япония, потребовал в суде компенсацию в размере 100 тысяч иен (56 тысяч рублей) за то, что доставщик пиццы приехал к нему, опоздав на 52 минуты. Об этом сообщает Sora News.

Истец рассказал, что заказал пиццу в декабре 2023 года на рождественскую вечеринку, которую устраивал с друзьями. На сайте компании Pizza-La было указано, что их курьеры всегда приезжают вовремя, однако в тот раз доставка задержалась более чем на полчаса. По словам мужчины, только 30 минут опоздания и меньше являются социально приемлемыми. Он заявил, что курьер нанес ему моральный ущерб и подал на корпорацию, которой принадлежит пиццерия, в суд.

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В ходе судебного разбирательства стало известно, что Pizza-La уже вернула заказчику деньги в качестве извинения. Судья Тетсудзи Сато счел это достаточным. Кроме того, он отверг заявление истца о болезненности пережитого опыта. Сам мужчина рассказал, что успел приготовить другую еду для друзей, а значит, как утверждает Сато, не так сильно нуждался в пицце. На основании этого судья отклонил заявление истца и отказал ему в выплате компенсации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании работодателю пришлось заплатить бывшей сотруднице компенсацию из-за кашля. Женщина подала на босса в суд за то, что он демонстративно кашлянул на нее за неделю до официального начала пандемии COVID-19.

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      Юлия Юткина
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