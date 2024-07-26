Под водой нашли наскальные изображения древнеегипетских фараонов

Археологи нашли наскальные изображения древнеегипетских фараонов в реке Нил

Археологи нашли наскальные изображения нескольких древнеегипетских фараонов во время подводной экспедиции на реке Нил. Об этом сообщает Live Science.

Команда исследователей из Египта и Франции обнаружила рисунки к югу от города Асуан — в районе, затопленном около 60 лет назад во время строительства Асуанской плотины. Тогда ЮНЕСКО пыталась вывезти как можно больше артефактов, но не успела спасти все из них.

Французского-египетская команда предположила, что какие-то рисунки и каменная резьба все же могли сохраниться после потопа, и начала вести работу под водой. Археологи фотографируют находки и записывают их на видео, а также используют методику фотограмметрии для создания 3D-моделей обнаруженных артефактов.

Последним открытием исследователей стали изображения Аменхотепа III (правил в 1388-1351 годах до н.э.), Тутмоса IV (правил в 1397-1388 годах до н. э.), Псамметиха II (правил в 595-589 гг. до н.э.) и Априя (правил в 589-567 годах до н.э.). Археологи отметили, что рисунки хорошо сохранились.

Ранее сообщалось, что в древнем городе Асуан, Египет, археологи открыли еще 36 гробниц, в которых находится около 1400 мумий. Ученым удалось выяснить, что среди древних египтян были распространены заболевания костей и туберкулез, а дети страдали анемией с симптомами недоедания.

