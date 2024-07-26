Появились подробности о загоревшемся на Красной площади человеке

«МК»: на Красной площади загорелся президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев

Человеком, который загорелся на Красной площади в Москве, оказался президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» («МК»).

74-летнего мужчину, по предварительным данным, в 2023 году обвинили в срыве поставок для нужд обороны, в том числе для СВО в рамках гособоронзаказа. В концерн «Ростех» также поступила жалоба на Арсеньева, где его обвинили в воровстве документации на продукцию другого предприятия.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела проверку ЦНИИ — ее предварительные результаты не подтвердили обвинение. Арсеньев, в свою очередь, подал в суд иск о защите чести и достоинства — его отклонили. В ответ на это автор жалобы подал встречный иск. В ситуации разбирается Нагатинский суд.

О случившемся в центре Москвы стало известно в пятницу, 26 июля. Очевидцы рассказали, что на мужчине загорелась куртка, после чего его повалили на землю, где потушили огонь. Сотрудники полиции оцепили территорию и работают на месте происшествия.