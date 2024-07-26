Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербурге

Песков: Путин посетит парад на день ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля

Президент Владимир Путин посетит главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Парад в Петербурге состоится в воскресенье, 28 июля. «Безусловно», — ответил на вопрос журналистов о том, будет ли глава государства на мероприятии, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что не располагает информацией о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на парад в Санкт-Петербурге.

Путин и Лукашенко днем ранее, 25 июля, встретились на Валааме, где провели закрытую встречу. В пятницу, 26 июля, неформальное общение президентов в Карелии продолжается.